"Adıge-Türkiye ilişkilerini geliştirmemiz gerekiyor"

EMRE AYVAZ - Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti'nin Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanı Anzavur Kuanov, Türk iş adamlarıyla hangi alanlarda iş birliği yapabilecekleri hakkında görüştüklerini belirterek, "İki taraflı görüşmeler, iş tecrübelerinde, yeni bir şey öğrenmemizde ve yatırım yapma konusunda yani iki bölge arasındaki ekonomi için de çok önemlidir. " dedi.

25 Nisan Adıge Bayrak Günü etkinliklerine katılmak üzere Adıge Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov ile Sakarya'ya gelen Kuanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iki ülke arasında ilişkiler kurmaya geldiklerini söyledi.

Ziyaret kapsamında kültür, ekonomik ve eğitim alanlarında görüşmeler yaptıklarını ifade eden Kuanov, "Ziyaretlerimiz kapsamında Ankara Sanayi Odasında görüşmeler yaptık. Adıge Cumhuriyeti'nin ekonomik ve yatırım potansiyeli hakkında sunum yaptık. Bu görüşmemizde Türkiye'nin iş adamlarıyla buluştuk ve önümüzdeki zamanlarda hangi alanlarda iş birliği yapabileceğimiz hakkında konuştuk. İki taraflı görüşmeler, iş tecrübelerinde, yeni bir şey öğrenmemizde ve yatırım yapma konusunda, yani iki bölge arasındaki ekonomi için de çok önemlidir." diye konuştu.