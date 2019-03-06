KOCAELİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve özellikle gıda fiyatlarına yönelik olmak üzere birçok alanda alacağımız yapısal tedbirler sayesinde yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz ve inşallah, hedefin çok çok altında bir rakamla 2019'u kapatacağız." dedi. Bakan Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katıldı. Atılan tüm adımların etkisiyle yıllık bazda enflasyonunun yüzde 19,67 seviyesine çekildiğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti: "Özellikle bunun altını çizmemiz lazım; çekirdek enflasyonun gerilmesi ki yüzde 18,12'ye düşmesi, ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki vurguladığımız düşüş trendinin tüm paydaşlarca da kabul edilmesini sağlamıştır. İkinci çeyrekten itibaren çok önemli adımları, olumlu adımları da göreceğiz. Bu da beraberinde hem faizleri hem de maliyetleri çok hızlı bir şekilde düşürecek. Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve özellikle gıda fiyatlarına yönelik olmak üzere birçok alanda alacağımız yapısal tedbirler sayesinde yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz ve inşallah, hedefin çok çok altında bir rakamla 2019'u kapatacağız."

- "İkinci Hazine destekli paketi devreye aldık" Albayrak, ekonominin altyapısını güçlendirmek, ağustos ayında yaşanan süreçlerin etkisini ortadan kaldırmak, piyasaları rahatlatmak için verdikleri mücadelenin en yakın şahidinin iş dünyası olduğunu belirtti. Kocaeli'nin özellikle bu mücadelede, üreten Türkiye mücadelesinde çok önemli bir başarıyı ortaya koyan illerden biri olduğuna işaret eden Albayrak, "İş dünyamızın, likiditeye kolay ve düşük maliyetle erişimi için attığımız adımları somut bir şekilde görüyorsunuz. Sadece ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar liralık Hazine destekli paketin ardından, geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık; 25 milyar liralık Hazine garantili paket..." diye konuştu. Albayrak, üreten sektörleri önceleyecek bir paket ortaya koyduklarını vurgulayarak, "İkinci paketin içerisinde özellikle hizmet sektörünün genel alanları zaten var. Bu çerçevede attığımız adımların, yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla, ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon lira olan azami limiti de 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yani burada daha yüksek limitle birlikte daha yüksek likidite ihtiyacı olan orta ölçekli ciroyu 125 milyon liraya çıkararak, yani daha küçük ve orta ölçekli belirlediğimizi, artık biraz daha yukarıya çekerek yıllık 125 milyon ciroyla birlikte bu noktaya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.