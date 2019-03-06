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"Adım Adım Ekonomi Kocaeli"

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (3): - "Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve özellikle gıda fiyatlarına yönelik olmak üzere birçok alanda alacağımız yapısal tedbirler sayesinde yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz ve inşallah, hedefin çok çok altında bir rakamla 2019'u kapatacağız" - "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hızlı bir şekilde tersine dönmeye başladı ve konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladı"

KOCAELİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve özellikle gıda fiyatlarına yönelik olmak üzere birçok alanda alacağımız yapısal tedbirler sayesinde yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz ve inşallah, hedefin çok çok altında bir rakamla 2019'u kapatacağız." dedi.

Bakan Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katıldı.

Atılan tüm adımların etkisiyle yıllık bazda enflasyonunun yüzde 19,67 seviyesine çekildiğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Özellikle bunun altını çizmemiz lazım; çekirdek enflasyonun gerilmesi ki yüzde 18,12'ye düşmesi, ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki vurguladığımız düşüş trendinin tüm paydaşlarca da kabul edilmesini sağlamıştır. İkinci çeyrekten itibaren çok önemli adımları, olumlu adımları da göreceğiz. Bu da beraberinde hem faizleri hem de maliyetleri çok hızlı bir şekilde düşürecek. Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve özellikle gıda fiyatlarına yönelik olmak üzere birçok alanda alacağımız yapısal tedbirler sayesinde yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz ve inşallah, hedefin çok çok altında bir rakamla 2019'u kapatacağız."

- "İkinci Hazine destekli paketi devreye aldık"

Albayrak, ekonominin altyapısını güçlendirmek, ağustos ayında yaşanan süreçlerin etkisini ortadan kaldırmak, piyasaları rahatlatmak için verdikleri mücadelenin en yakın şahidinin iş dünyası olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin özellikle bu mücadelede, üreten Türkiye mücadelesinde çok önemli bir başarıyı ortaya koyan illerden biri olduğuna işaret eden Albayrak, "İş dünyamızın, likiditeye kolay ve düşük maliyetle erişimi için attığımız adımları somut bir şekilde görüyorsunuz. Sadece ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar liralık Hazine destekli paketin ardından, geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık; 25 milyar liralık Hazine garantili paket..." diye konuştu.

Albayrak, üreten sektörleri önceleyecek bir paket ortaya koyduklarını vurgulayarak, "İkinci paketin içerisinde özellikle hizmet sektörünün genel alanları zaten var. Bu çerçevede attığımız adımların, yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla, ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon lira olan azami limiti de 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yani burada daha yüksek limitle birlikte daha yüksek likidite ihtiyacı olan orta ölçekli ciroyu 125 milyon liraya çıkararak, yani daha küçük ve orta ölçekli belirlediğimizi, artık biraz daha yukarıya çekerek yıllık 125 milyon ciroyla birlikte bu noktaya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, her süreçte bankaların ve reel sektörün her daim yanında olacaklarını dile getirdiğini kaydetti.

Bankalarla, reel sektörle, kamu kurumlarıyla el ele, omuz omuza bugünden çok ama çok daha güçlü ilerleyeceklerinin altını çizen Albayrak, bundan hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini bildirdi.

Albayrak, son birkaç ayda yakaladıkları bu pozitif performansın bir göstergesini de konkordatolarda ve yapılandırmalarda gördüklerini ve görmeye de devam ettiklerini söyledi.

Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato sürecinin, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hızlı bir şekilde tersine dönmeye başladığını ve konkordatoda da "dengelenme" sürecinin başladığına dikkati çeken Albayrak, "2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük bankamız, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda bir çalışma başlatmıştı. 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan bu konkordato heyetiyle, heyet tarafından belirlenen tüm bu konkordatolu firmalarla görüşmelere hızlı bir şekilde başladık. Bu heyet her gün asgari 5-6 firmayla yüz yüze görüşmeler yaparak, çok yoğun bir süreci başlattı. Bugün geldiğimiz noktada konkordatolu firmaların mali durumları analiz edilip, borç ödeme niyetleri de araştırılarak -çünkü hepimizin malumu bazı konkordatolu firmalar bu sürece kötü niyetli de kullandı- borç ödeme niyetinde olan firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları bulunmaya başlandı. Bu noktada konkordato heyeti sayesinde borçlu firmaların alacaklı bankalarla tek masa etrafında toplanarak, kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırdık." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

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