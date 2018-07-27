FİNANS

Adıyaman etsiz çiğ köftesi tescil edildi

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

Adıyaman etsiz çiğ köftesi tescil edildi

Adıyaman'ın etsiz çiğ köftesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) "Adıyaman Etsiz Çiğ Köftesi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni" düzenlendi.

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, 2017'nin coğrafi işaret açısından atılım yılı olduğunu söyledi.

Geçen yıl 100'ün üzerinde yeni tescille toplamda Türkiye'de 356 coğrafi işaret tesciline ulaştıklarını anımsatan Asan, bunlardan birisinin de Adıyaman etsiz çiğ köfte coğrafi işareti olduğunu belirtti.

Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısının AB Komisyonunda tescil işlemlerinin tamamlandığını ve Avrupa ülkelerinde geçerli olduğunu belirten Asan, "14 yeni başvurumuzun komisyonunda işlemleri devam etmektedir." dedi.

Ülkelerin kalkınmasında patent, marka ve tasarım kadar coğrafi işaretlerin de kalkınma aracı olarak kullanıldığını söyleyen Asan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde de bu tescilleri yaparak bu konudaki farkındalığı artıyoruz ve son dönemde belgeleri törenle sunuyoruz ki farkındalığı artıralım diye. Bir taraftan tescil sayıları artıyor ama diğer taraftan bu coğrafi işaretlerle daha fazla katma değer yaratırız. Bugün burada tescil belgesini verecek olduğumuz Adıyaman etsiz çiğ köfte coğrafi işaret belgesinin katma değer yaratma noktasında son derece başarılı bir şekilde pazarlama stratejisiyle bilinirliği artmaktadır. Bu etkinlikten sonra bunun daha da artacağını öngörüyorum. Coğrafi işaretlerin, patent ve markalardan farkı tüm milletimizin ortak değerleridir. Bunlar anonim değerlerdir. Bu başvuruyu Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası yapsa bile sonuç olarak bu elde edilen belge ve Adıyaman etsiz çiğ köftesinin üretimi tüm illerimize serbesttir ve herkes üretebilir. Bu etkinlikle coğrafi işaretlerle katma değer yaratma konusunda bu etkinliğin önemli katkısı olacağını düşünüyorum."

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, özel günlerde çiğ köftenin hep yeri olduğunu, muhabbete vesile olduğunu söyledi. Şanlıurfa'nın da etli çiğ köftesiyle önceki yıllarda patent aldığını hatırlatan Aydın, ikisinin de ayrı ayrı lezzetli olduğunu aktardı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, etsiz çiğ köftenin sağlıklı besin olduğunu altını çizerek, diyet yapanlara tavsiye etti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye'de 20 bin etsiz çiğ köfte işletmesi bulunduğunu, sektörün büyüklüğünün yıllık 1 milyar lira seviyesindeolduğunu söyledi. İşletmelerde ortalama 3 kişi istihdam edildiğine işaret eden Uslu, çiğ köftenin işsizliğin azaltılmasında etkisinin olduğunu kaydetti.

Konuşmaları ardından Habip Asan, Mustafa Uslu'ya tescil belgesini takdim etti.

Tören sonrasında Adıyaman'ın etsiz çiğ köftesi katılımcılara ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Habip Asan TÜRKPATENT

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