Adıyaman'da 105 kişilik işe 508 kişi müracaat etti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak alınacak 105 kişilik işe, 508 kişi başvuruda bulundu.
Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle Halk Eğitim Merkezi salonunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine iş başvurusunda bulunan adaylar katıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde ismi çıkanlar sevinirken çıkmayanlar ise üzüldü.
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