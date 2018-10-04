FİNANS

Adıyaman'da 105 kişilik işe 508 kişi müracaat etti

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak alınacak 105 kişilik işe, 508 kişi başvuruda bulundu.

Adıyaman'da 105 kişilik işe 508 kişi müracaat etti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak alınacak 105 kişilik işe, 508 kişi başvuruda bulundu.
Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle Halk Eğitim Merkezi salonunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine iş başvurusunda bulunan adaylar katıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde ismi çıkanlar sevinirken çıkmayanlar ise üzüldü.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da 105 kişilik işe 508 kişi müracaat ettiAdıyaman'da 105 kişilik işe 508 kişi müracaat ettiAdıyaman'da 105 kişilik işe 508 kişi müracaat ettiAdıyaman'da 105 kişilik işe 508 kişi müracaat etti

PARTNERBinbir derdin devası Cennet Hurması! Öyle faydaları var ki...Binbir derdin devası Cennet Hurması! Öyle faydaları var ki...
Kayseri'de model fabrika hamlesiKayseri'de model fabrika hamlesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtıİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Memura ek gösterge müjdesi

Memura ek gösterge müjdesi

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam yapılacak

Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de model fabrika hamlesi

Kayseri'de model fabrika hamlesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Manisa'da zabıtadan denetim

Manisa'da zabıtadan denetim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.