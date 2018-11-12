Adıyaman'dan İran'a sertifikalı tohum ihracatı

Adıyaman'da sertifikalı tohum yetiştiren bir firma, ürettiği 3 bin ton nohut tohumunun 2 bin 500 tonunu İran'a gönderdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, İran'a ürün gönderecek firmayı ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'nin sertifikalı tohum üretim merkezleri arasında yer aldığını belirten Alan, Adıyaman'daki firmaların 2014'te ihracata da başladıklarını söyledi.

Alan, bu firmaların tescillettirdikleri tohumları, yöresel isimlerle Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bugün burada firmamızın tescillenen Göksun ve Aras tohumlarını İran'a göndermek üzere bir araya geldik. Bugünün bizim için ayrı bir önemi var. İlk defa Adıyaman Gümrük Müdürlüğünden ihracata başladık. Şimdiye kadar ilimizde gümrük olmadığı için farklı illerdeki gümrüklerden yurt dışına tohum gönderiyorduk. Nohut üretiminde bu yıl geçen yıla göre ciddi üretim artışı oldu. 3 bin ton nohut üretimiyle firmamız Türkiye'de birinci sırada." dedi.

Adıyaman'ın sertifikalı nohut ve mercimek üretiminde ülkede ilk sırada, arpada üçüncü ve buğdayda yedinci sırada olduğuna işaret eden Alan, şöyle konuştu: