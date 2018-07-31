Adıyamanlılar, etsiz çiğ köftenin patentini aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu'nun etsiz çiğ köfteye Coğrafi İşaret Tescil Belgesi vermesiyle Adıyamanlı çiğ köfteciler, belgeyi, yöresel müzik, folklor ekibi ve çiğ köfte ikramı eşliğinde kutladı.

Çiğ köfte markalarından birinin genel merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, Adıyamanlıların 2000’li yılların başında gıdada inovasyon yaparak çiğ köfteden eti çıkardığını ve daha önce meze olarak tüketilen çiğ köfteye uzun ömür kazandırmayı başardığını söyledi.

Aybak, "Meze olarak tüketilen çiğ köfteyi adeta sanayileştirdik. Şu anda Türkiye’de ortalama 30 bin tane çiğ köfte satış noktası bulunmakta. Bu satış noktalarının temsilcilerinin yüzde 85’i de biz Adıyamanlılarız." diye konuştu.

ÇİĞDER olarak 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunduklarını hatırlatan Aybak, "Dedik ki bu sektörün sahipleri, temsilcileri biz Adıyamanlılarız. Bunun coğrafi işaret olarak Adıyaman'a tescillenmesini istiyoruz diye bir başvuruda bulunduk. Bugün itibarıyla da bu tescil belgesini bizlere takdim ettiler. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Belgeyi basınımızla da paylaştık, Adıyaman’ımıza buradan armağan ettik." ifadelerini kullandı.