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Adıyamanlılar, etsiz çiğ köftenin patentini aldı

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Türk Patent ve Marka Kurumu, etsiz çiğ köfteye Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verdi - Adıyamanlı çiğ köfteciler, belgeyi, yöresel müzik, folklor ekibi ve çiğ köfte ikramı eşliğinde kutladı - ÇİĞDER Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak: - "Dedik ki bu sektörün sahipleri, temsilcileri biz Adıyamanlılarız. Bunun coğrafi işaret olarak Adıyaman'a tescillenmesini istiyoruz diye bir başvuruda bulunduk. Bugün itibarıyla da bu tescil belgesini bizlere takdim ettiler. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz" - "Biz etsiz çiğ köftenin patentini aldık. Etsiz çiğ köfte daha sağlıklı, daha doğal, daha uzun ömürlü… Bizler çiğ köfteyi sağlıklı birer yiyecek olarak üretiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu'nun etsiz çiğ köfteye Coğrafi İşaret Tescil Belgesi vermesiyle Adıyamanlı çiğ köfteciler, belgeyi, yöresel müzik, folklor ekibi ve çiğ köfte ikramı eşliğinde kutladı.

Çiğ köfte markalarından birinin genel merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, Adıyamanlıların 2000’li yılların başında gıdada inovasyon yaparak çiğ köfteden eti çıkardığını ve daha önce meze olarak tüketilen çiğ köfteye uzun ömür kazandırmayı başardığını söyledi.

Aybak, "Meze olarak tüketilen çiğ köfteyi adeta sanayileştirdik. Şu anda Türkiye’de ortalama 30 bin tane çiğ köfte satış noktası bulunmakta. Bu satış noktalarının temsilcilerinin yüzde 85’i de biz Adıyamanlılarız." diye konuştu.

ÇİĞDER olarak 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunduklarını hatırlatan Aybak, "Dedik ki bu sektörün sahipleri, temsilcileri biz Adıyamanlılarız. Bunun coğrafi işaret olarak Adıyaman'a tescillenmesini istiyoruz diye bir başvuruda bulunduk. Bugün itibarıyla da bu tescil belgesini bizlere takdim ettiler. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Belgeyi basınımızla da paylaştık, Adıyaman’ımıza buradan armağan ettik." ifadelerini kullandı.

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- "Etsiz çiğ köfte daha sağlıklı, daha doğal, daha uzun ömürlü"

Sait Aybak, çiğ köftenin 2000 yılı öncesine kadar etli yapıldığını, etli çiğ köftenin yapıldıktan en fazla 5 saat sonra tüketilmesi gerektiğini, çiğ etin uzun süre bekleyince parazit ürettiğini söyledi.

Adıyamanlıların etsiz çiğ köfte uygulamasını hayata geçirerek daha sağlıklı bir tür geliştirdiğini ifade eden Aybak, "Aslında biz etsiz çiğ köftenin patentini aldık. Etsiz çiğ köfte daha sağlıklı, daha doğal, daha uzun ömürlü… Bizler çiğ köfteyi sağlıklı birer yiyecek olarak üretiyoruz. Bakanlık tarafından çıkarılan bizim hakkımızda bir genelge var. Zaten buna göre üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa ve Elazığlı meslektaşlarının itirazlarını kardeşçe karşıladıklarını belirten Aybak, "Şanlıurfalı hemşehrilerimiz tescil başvuru sürecinde de itiraz ettiler. Onlar etli çiğ köftenin patentini daha önce aldıkları için ‘bizden başkasına vermeyin’ diye itirazları hala devam ediyor. Ama etsizin patenti biz Adıyamanlılara verildi." dedi.

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- "Çiğ köfteyi milli bir lezzet haline getirdik"

ÇİĞDER Yönetim Kurulu Başkanı Aybak, gelinen noktada Türkiye’nin etsiz çiğ köfteyi sevdiğini ifade etti.

Aybak, pek çok meslektaşının çeşitli ülkelere ihracat yaptığını vurgulayarak, "Bazı meslektaşlarımız üretim tesisi açmak suretiyle orada da Türkiye’de olduğu gibi satış yapıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya bu lezzeti tattırıyoruz. Meze olarak tüketilen çiğ köfteyi milli bir lezzet haline getirdik ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya sunuyoruz." şeklinde konuştu.

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çiğder Çiğköfte Sait Aybak Tescil

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