FİNANS

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'ın İcra Kurulu Başkanı Uğur Yüksel oldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 11:02 | Son Güncelleme

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'ın İcra Kurulu Başkanı Uğur Yüksel oldu

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinin İcra Kurulu Başkanlığına Uğur Yüksel'in getirildiği bildirildi.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Eylül 2011’den bu yana, elektrik dağıtım sektörünü temsil eden Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) genel sekreterliğini yürüten Uğur Yüksel'in 8 Ağustos'ta ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak göreve başladığı belirtildi.

Yüksel'in enerji, bilişim ve savunma sanayi sektörlerinde 30 yılı aşan deneyime sahip olduğu kaydedilen açıklamada, Yüksel'in iş hayatına 1987 yılında Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığında başladığı, savunma sanayinde ileri teknoloji geliştirilmesine yönelik projelerde de görev aldığı vurgulandı.

Yüksel'in 2001’de Türkiye’nin ilk tekno parkı olan ODTÜ Teknokent‘in kurucu genel müdürlüğünü üstlendiği de aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksel, 2008- 2011 yılları arasında, Lotus Enerji’de Türkmenistan’da enerji santrali, iletim ve dağıtım hattı projelerinin yürütülmesinde Satınalma ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’nde tamamlayan Yüksel, Drexel Üniversitesi’nden (ABD) işletme yüksek lisans derecesine sahiptir.
5 milyon tüketiciye hizmet veren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri Yüksel’in tecrübeleri ile Türkiye için stratejik öneme sahip olan elektrik dağıtım sektörüne önemli katkılar sağlayacak ve başarılı performansları katlanarak artacaktır."

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