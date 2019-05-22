Adnan Bali: Kredi, öz kaynağımızdan yiyorsa kullanılamaz

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Kullandığımız kaynağın getirisi maliyetinden daha düşükse, o kredi öz kaynağımızdan yiyordur. O kredi kullanılamaz" dedi.

Gaziantep Sanayi odası Mayıs ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve sanayicilerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda yapılan sunumun ardından, konuşan Adnan Bali kredilerin karlı şekilde kullanımı hakkında bilgi vererek şunları dedi:

"İş insanları krediyi nasıl kullanıyorsa, ülke olarak dış kaynağı da öyle kullanmalıyız. Kullandığımız kaynağın getirisi maliyetinden daha düşükse, o kredi öz kaynağımızdan yiyordur. O kredi kullanılamaz. Ya o kredi kullanılamayacak ya da sizin o işten elde ettiğiniz getiri daha yüksek olacak. Dış kaynak kullanımının olmazsa olmaz şartı sizin o kaynakları kullanma getirisi ne ise o oranın altında olması gerekiyor. Demek ki Türkiye büyürken kullandığı kaynakların maliyetinden daha yüksek getiriyi sağladığı alanlarda büyüyecek. Ülke olarak, kullandığımız kaynakların maliyetinden daha yüksek getiriyi sağladığımız alanlarda büyümeliyiz. Bunları yapmak için güven, istikrar, geleceğe ilişkin öngörülebilirliğin olduğu uygun bir iklim, ortam da lazım."

'SIKINTILI GÜNLERDE SAHADA OLACAĞIZ'

Sıkıntılı günleri paylaşmaya dair bir çalışma anlayışı içinde olduklarını belirten Adnan Bali, "Asıl önemli olan, sıkıntının olduğu dönemlerde hakiki, samimi manada işinizi yapacak şekilde sahada olmaktır. Böyle dönemlerde üreten, satan, ticaret yapan yerlerle daha fazla iç içe olması gerektiği kanaatindeyim. Burada o enerjiyi görüyorum. Şu anda yaşadığımız hadiseden çıkış, büyük ölçüde ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve dış talebe hitap eden katma değerli üretimle olacak. Bunun adreslerinden biri Gaziantep’tir. Sanayinin üretimden aldığı pay Türkiye genelinde yüzde 30'lu seviyelerde, Gaziantep'te yüzde 42'nin üzerinde. Bu fark, şehrin üretme potansiyelini ortaya koyuyor. Gaziantep, belirli bir ekosistem mantığıyla, bütün bir sistemin korunması gerektiğini bilerek iş kültürü geliştirmiş bir kent. Gaziantep’in bu alanlardaki başarısı ile tereddütsüz Türkiye'ye iyi bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum" dedi.

2019 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artış ile 687,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise "Gaziantep, en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında Nisan ayında 5'inci sırada yer aldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 154 seviyesinde. Aldığımızdan fazlasını satabiliyoruz" diye konuştu.

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