"Adnan Menderes", Jet2 Holidays'in Manchester yolcularını karşıladı

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Jet2 Holidays'in İngiltere, Manchester'den gelen ilk uçuşunu karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık'ın ikinci en büyük tur operatörü olan Jet2 Holidays ile İzmir'e gelen yolcular çiçeklerle karşılandı. Jet2 Holidays bu hafta içinde İngiltere'den İzmir'e beş farklı şehirden daha direkt uçuş başlatıyor.

Manchester'in yanı sıra Londra Stansted, Glasgow, Newscastle, Birmingham ve Leeds'ten de İzmir'e yaz sezonu boyunca direkt uçuşlar düzenleneyerek, 6 şehirden haftada toplam 8 sefer gerçekleşecek.

Jet2 Holidays ile İzmir'e bu sezon İngiltere'den 80 binden fazla turist gelmesi bekleniyor. Jet2 Havayolları 100 uçağıyla hizmet veriyor ve İngiltere’nin en büyük üçüncü havayolu konumunda yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı şunları kaydetti:

"Ege bölgesinin dünyaya açılan kapısı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan şu an 30 ülkede 55 destinasyona direkt uçuş gerçekleşiyor. Jet2 Holidays'in İngiltere'nin altı farklı şehrinden başlattığı uçuşları karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtmaya, Ege bölgesinin potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Jet2.com ve Jet2 Holidays Üst Yöneticisi (CEO) Steve Heapy de "Bu yaz sezonunda Birleşik Krallık'taki 9 merkezimizin altısından gerçekleştireceğimiz uçuşlarla, İzmir popüler bir destinasyon olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

