FİNANS

AEDAŞ ekipleri bayramda kesintisiz enerji için sahada olacak

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu: - "Tüm bölge genelinde Ramazan Bayramı’na ve yaz aylarına yönelik hazırlıklarımızı tamamladık, ekiplerimizi alarm durumuna geçirdik"

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından Ramazan Bayramı'nda ve yaz aylarında kesintisiz enerji için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda Antalya, Isparta ve Burdur’da planlı elektrik kesintilerini iptal etti, olası arızalara karşı hızla çözüm üretebilmek için 7 gün 24 saat nöbetçi personelini sahada görevlendirdi.

Sokak aydınlatmalarının rutin kontrollerini ve gerekli bakımlarını gerçekleştiren AEDAŞ, bin 100 dağıtım trafosu ve 3 bin 500 kilometre orta ve alçak gerilim enerji nakil hattının da gerekli bakımlarını yaptı.

Elektrik şebekesinin yaklaşık yüzde 75-80'i atmosferik şartlara açık havai hatlardan oluşan AEDAŞ, olası arızaların önüne geçmek amacıyla ana fiderlerin bakımını da gerçekleştirdi.

Bölgede Ramazan Bayramı ve yaz tatili yoğunluğunda dolayı artan enerji talebine ek önlemler alan AEDAŞ, bayram sürecinde yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal ederek, olası arızalara karşı ekiplerini sahada hazır bekletecek.

Müşterilerinin bayramda enerjisiz kalmaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan şirket, teknolojiye yaptığı yatırımlarla arıza ve kesintilere uzaktan müdahale edebilecek.

Genel Müdürlük binasında bulunan SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi'ndeki teknoloji sayesinde şebekeyi online olarak takip ederek arıza ve kesinti yaşanan bölgelere üç dakikadan daha az gibi bir sürede müdahale eden AEDAŞ, bayram süresince 225 dağıtım merkezini de SCADA ile izleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, yaz döneminde yerli ve yabancı turistlere kesintisiz enerji sağlamak hedefiyle bakım ve onarım çalışmalarının büyük bölümünü önceden tamamladıklarını belirtti.

Turizmde bu yıl da büyük bir canlanma gözlendiğini aktaran Müdüroğlu, şöyle devam etti:

"Geçen yılki verilere baktığımızda en yüksek tüketimin ağustos ayında yaşandığını görüyoruz. Biz de haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarına yönelik olarak elektrik tüketiminin yoğun olacağını tahmin ettiğimiz için tedbirlerimizi aldık. Sıcak havalarda klima kullanımının da etkisiyle Alanya, Manavgat, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde tüketimin arttığından hareketle bu bölgelerde yatırım çalışmalarına öncelik vererek, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdık. Tüm bölge genelinde Ramazan Bayramı'na ve yaz aylarına yönelik hazırlıklarımızı tamamladık, ekiplerimizi alarm durumuna geçirdik."

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AEDAŞ enerji ramazan bayramı tedbir yaz tatili

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