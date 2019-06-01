AEDAŞ ekipleri bayramda kesintisiz enerji için sahada olacak

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından Ramazan Bayramı'nda ve yaz aylarında kesintisiz enerji için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda Antalya, Isparta ve Burdur’da planlı elektrik kesintilerini iptal etti, olası arızalara karşı hızla çözüm üretebilmek için 7 gün 24 saat nöbetçi personelini sahada görevlendirdi.

Sokak aydınlatmalarının rutin kontrollerini ve gerekli bakımlarını gerçekleştiren AEDAŞ, bin 100 dağıtım trafosu ve 3 bin 500 kilometre orta ve alçak gerilim enerji nakil hattının da gerekli bakımlarını yaptı.

Elektrik şebekesinin yaklaşık yüzde 75-80'i atmosferik şartlara açık havai hatlardan oluşan AEDAŞ, olası arızaların önüne geçmek amacıyla ana fiderlerin bakımını da gerçekleştirdi.

Bölgede Ramazan Bayramı ve yaz tatili yoğunluğunda dolayı artan enerji talebine ek önlemler alan AEDAŞ, bayram sürecinde yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal ederek, olası arızalara karşı ekiplerini sahada hazır bekletecek.