FİNANS

AEDAŞ kışa hazır

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 12:19 | Son Güncelleme

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu: - "Acil durumlarda yapılacaklarla ilgili prosedürleri devreye alırken, hava muhalefeti gerçekleştiği andan itibaren durumu yakından takip ediyor, gerekli ekip, ekipman, araç, malzeme takviyesi gibi önlemleri anında alıyoruz"

Akdeniz Elektrik AŞ (AEDAŞ) ekiplerinin, Antalya, Burdur ve Isparta'daki enerji hattı, trafo ve sokak armatürlerini kontrolden geçirdiği bildirildi.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, kış aylarında kesintisiz enerji için sorumluluk sahasındaki 4 bin 855 kilometrelik enerji dağıtımı hattı, bin 845 trafo ve 49 bin 346 sokak armatürünün ekiplerce kontrolü ve bakımının yapıldığı belirtildi.

Bu yıl turizm sektöründe kırılan rekorların etkisiyle elektrik tüketiminde yaşanan artışa yönelik talebi AEDAŞ'ın rahatlıkla karşıladığı vurgulanan açıklamada, "AEDAŞ, kış aylarında yaşanan yoğun fırtına ve yağışlara karşı da tedbirlerini aldı. Her dönem Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerini yakından takip eden AEDAŞ, kış aylarındaki fırtına, hortum, şiddetli yağmur, sel, kar yağışı ve benzeri olumsuz hava koşullarında sorun yaşanmaması için tüm bölgelerde çalışmalarını tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

- "Önlemleri anında alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, kış aylarındaki olumsuz hava koşullarının yaşandığı dönemlerde vardiyalarda düzenlemeye gittiklerini dile getirdi.

Yoğunluk yaşanan lokasyonlarda araç ve vardiya düzenlemeleri yaparak arızalara müdahale ettiklerini belirten Müdüroğlu, "Acil durumlarda yapılacaklar ile ilgili prosedürleri devreye alırken, hava muhalefeti gerçekleştiği andan itibaren durumu yakından takip ediyor ve gerekli ekip, ekipman, araç, malzeme takviyesi gibi önlemleri anında alıyoruz." ifadelerini kullandı

Müdüroğlu, teknolojiye yaptıkları yatırımların kış aylarında AEDAŞ'ın çalışmalarını kolaylaştırdığını bildirdi. Uzaktan kontrol ve kumanda merkezi olarak ifade edilebilen SCADA sayesinde yoğun hava muhalefeti ve kış koşullarında arızaların daha kolay tespit edilmesi ve yönetilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Müdüroğlu, arızaların kapsamı ve etkilediği alan, etkilenen şebeke unsurları gibi bilgileri bu sistemler sayesinde daha kolay analiz edip çözüm oluşturabildiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AEDAŞ antalya armatür enerji hattı

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