AEDAŞ kışa hazır

Akdeniz Elektrik AŞ (AEDAŞ) ekiplerinin, Antalya, Burdur ve Isparta'daki enerji hattı, trafo ve sokak armatürlerini kontrolden geçirdiği bildirildi.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, kış aylarında kesintisiz enerji için sorumluluk sahasındaki 4 bin 855 kilometrelik enerji dağıtımı hattı, bin 845 trafo ve 49 bin 346 sokak armatürünün ekiplerce kontrolü ve bakımının yapıldığı belirtildi.

Bu yıl turizm sektöründe kırılan rekorların etkisiyle elektrik tüketiminde yaşanan artışa yönelik talebi AEDAŞ'ın rahatlıkla karşıladığı vurgulanan açıklamada, "AEDAŞ, kış aylarında yaşanan yoğun fırtına ve yağışlara karşı da tedbirlerini aldı. Her dönem Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerini yakından takip eden AEDAŞ, kış aylarındaki fırtına, hortum, şiddetli yağmur, sel, kar yağışı ve benzeri olumsuz hava koşullarında sorun yaşanmaması için tüm bölgelerde çalışmalarını tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

- "Önlemleri anında alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, kış aylarındaki olumsuz hava koşullarının yaşandığı dönemlerde vardiyalarda düzenlemeye gittiklerini dile getirdi.