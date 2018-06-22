Aegean Airlines ile Airbus'tan 5 milyar avroluk anlaşma

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın ana hava yolu şirketi Aegean Airlines ile Airbus arasında 5 milyar avroluk uçak satın alım anlaşması imzalandı.
Atina Uluslararası Elefterios Venizelos Havalimanı'nda düzenlenen törene, iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.
Anlaşmanın, Yunanistan'ın en büyük hava yolu taşıyıcısı Aegean Airlines'ın 10 adedi A321 olmak üzere, toplam 42 adet Airbus 320neo tipi uçağı içerdiği belirtildi.
Turizm ülkesi Yunanistan'da Aegean Airlines'ın yatırımının en büyük özel sektör yatırımı olduğu ifade ediliyor.
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