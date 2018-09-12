İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Mehmet Güllüoğlu atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Mehmet Güllüoğlu atanmıştır" denildi.

Aynı gazetede yayımlanan bir başka kararda da, "Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince, Dr. Ali Taha Koç’un atanmıştır" denildi.

