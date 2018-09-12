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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Mehmet Güllüoğlu atandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 08:38 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Mehmet Güllüoğlu atandı.

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Mehmet Güllüoğlu atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Mehmet Güllüoğlu atanmıştır" denildi.
Aynı gazetede yayımlanan bir başka kararda da, "Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince, Dr. Ali Taha Koç’un atanmıştır" denildi.

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