FİNANS

"Afrika hastalığı" ile mücadele güçlendiriliyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

Halk arasında "Afrika hastalığı" olarak bilinen sığırlardaki nodüler ekzantemi hastalığının kontrolü ve önlenmesi için proje başlatıldı - Sığırlarda yumrulu deri hastalığına yol açan soruna karşı AB desteğiyle 3 yıl boyunca kapsamlı aşılama çalışması yapılarak, çiftçilere eğitim verilecek

Halk arasında "Afrika hastalığı" olarak bilinen sığırlardaki nodüler ekzantemi hastalığının kontrolü ve önlenmesi için hazırlanan proje uygulamaya konuldu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi İçin Teknik Yardım Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Projeyle halk arasında "Afrika hastalığı" olarak da bilinen ve daha çok sığırlarda görülen nodüler ekzantemi hastalığıyla mücadeleye destek verilmesi, bununla bağlantılı olarak Türkiye'deki hayvan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Toplam 14,8 milyon avro bütçeli projeyle büyükbaş hayvanların hastalığa karşı aşılanmasının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığının hastalığı teşhis etme ve kontrol altına alma kapasitesinin artırılması ve çiftçiler arasında hastalığın önlenmesine dair farkındalık yaratılması amaçlanıyor. AB, projeye 12,7 milyon avroluk katkı sağlıyor.

- Aşılama seferberliği

Bu kapsamda, 3 yıl boyunca büyükbaş hayvanlara yönelik kapsamlı bir aşılama çalışması yürütülecek. Hastalığı yayan vektörler kontrol altına alınarak, tuzaklar tespit edilecek. Çiftçilerin hastalık konusundaki farkındalığının arttırılması planlanıyor. Laboratuvar çalışanlarına da konuya ilişkin eğitimler verilecek.

PARTNERGüzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Türkiye'de havalimanlarından 6 ayda 94,8 milyon yolcu geçiş yaptıTürkiye'de havalimanlarından 6 ayda 94,8 milyon yolcu geçiş yaptı
BİSAM: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 liraBİSAM: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika hastalığı Avrupa Birliği Nodüler ekzantemi Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi SNE

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Bakan duyurdu! 12 bin personel atanacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel atanacak

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyalı, limonu taneyle alıyor

Antalyalı, limonu taneyle alıyor

Türkiye'de havalimanlarından 6 ayda 94,8 milyon yolcu geçiş yaptı

Türkiye'de havalimanlarından 6 ayda 94,8 milyon yolcu geçiş yaptı

BİSAM: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

BİSAM: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

İZENERJİ'nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı

İZENERJİ'nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.55’e düşürdü

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.55’e düşürdü

IBS: Mersin Limanı'nın sigorta bedeli 5.0 milyar lira

IBS: Mersin Limanı'nın sigorta bedeli 5.0 milyar lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.