FİNANS

Afrika pazarına "Asya" ile girdi

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yerli imkanlarla tünel açma makinesi üreten tek firması E-BERK, yeni geliştirdiği ürününü Tunus'a ihraç etme başarısı gösterdi - "Asya" adı verilen, yüzde 60 yerlilik oranına sahip makine, Rades-C Kombine Çevrim Santrali Projesi kapsamında 240 metrelik iki ayrı tünelin açılmasında kullanılacak - E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru: - "Dünya tünelcilik tarihinde çamur tipi boru itme makinesini üreten ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz"

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin yerli imkanlarla tünel açma makinesi üreten tek firması E-BERK, geliştirdiği yeni ürününü Tunus'a ihraç ederek Afrika pazarına adım attı.

E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, AA muhabirine, ürünün Tunus Elektrik ve Gaz İşleri Projesi kapsamında Rades-C Kombine Çevrim Santrali işinde toplam 240 metrelik kazı yapılması için kullanılacağını söyledi.

"Asya" adını verdikleri makinenin işletmesini de kendilerinin yapacağını ifade eden Özüdoğru, makinenin 5,5 ayda imal edildiğini bildirdi.

Özüdoğru, Tunus'taki işi Japon Sumito Corporation-Mitsubishi Hitachi Power Systems ortaklığındaki konsorsiyumun alt yüklenicisi olan GAMA İnşaatın açtığı yol sayesinde aldıklarını dile getirdi.

İhracatın bir Afrika ülkesine yapılmasının kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Özüdoğru, yakın zamanda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin bir toplantısına konuşmacı olarak katıldığını, etkinlikte bulunan Tunuslu, Faslı ve Ürdünlü su ve kanalizasyon idaresi yetkililerinden iş teklifi aldıklarını anlattı.

- İhracata 1,5 milyon dolarlık katkı

Özüdoğru, makinenin üretilmesi ve işletilmesinin ülke ihracatına 1,5 milyon dolarlık katkı sağlayacağına işaret ederek, "Makineyi Tunus'a indirdikten sonraki 3,5-4 aylık sürede işi tamamlayacağız. En güzel tarafı işi Japonlara yapacağımız için iş bitirme belgesini de onlardan alacağız." dedi.

Sektörde faaliyet gösteren Japon firmaların geçmişte temsilciliğini yaptıkları için bu ülke firmalarıyla iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Özüdoğru, "Dünya tünelcilik tarihinde çamur tipi boru itme makinesini üreten ilk firma olmanın gururunu da yaşıyoruz." diye konuştu.

Boru itme makinelerinin yer altından 1,5-2 kilometreye kadar kanalizasyon, temiz ve atık su, elektrik kablosu geçişi gibi birçok işte kullanılabildiğine dikkati çeken Özüdoğru, şunları kaydetti:

"Afrika'da, Ortadoğu'nun birçok bölümünde bu anlamda yerin altında yapılmış hiçbir çalışma olmadığını biliyoruz. Buna karşın böyle işlere çok fazla ihtiyaç var. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu makineyle Afrika ve Ortadoğu pazarında tünel açma makinelerinin dışında mikro tünel makineleri olarak tabir edilen bu araçların üretimine geçeceğimizi de bildirmek istiyorum."

Avrupalı rakiplerine göre ürünün yüzde 25 civarında fiyat avantajı olduğunu belirten Özüdoğru, "Uzak Doğulu rakiplerimizle de son dönemde hemen hemen aynı fiyatlara geldiğimizi söyleyebilirim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
E-BERK Özgür Savaş Özüdoğru tünel açma makinası

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