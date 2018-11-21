Afrika tarlalarını yerli traktör sürecek

Türkiye'nin önemli traktör üreticilerinden Erkunt Traktör, Afrika'nın en büyük mühendislik endüstrileri firmalarından Sudanlı GIAD'a "ArmaTrac" markasıyla traktör üretimi için lisans verdi.

Erkunt Traktör Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, Bilkent Otel'de düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, atılan imzalarla ilk defa Türkiye'den bir traktör markasının ihraç edildiğini söyledi.

GIAD'ın yıllardır çalıştıkları ve çok inandıkları bir şirket olduğunu dile getiren Armağan, "Sudan, 2009 yılından beri çabalayarak altyapı oluşturduğum ve müthiş gelecek gördüğüm bir ülke. Daha önce distribütörümüz olan GIAD, artık traktör üretme noktasına geldi." dedi.

Sudan'ın Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) üyesi olduğunun altını çizen Armağan, "Sudan'da üretilmeye başlanacak ArmaTrac marka traktörlerimiz ile yalnızca Sudan pazarında değil, COMESA üyesi 19 ülkenin pazarında da önemli adımlar atacağız. Özellikle bugün sektörün içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde bu marka ihracat haberinin herkese moral vereceğini umut ediyorum." diye konuştu.