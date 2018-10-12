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"Afrika, Türk iş adamları için büyük fırsatlar barındırıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: - "Afrika, Türk iş adamları için büyük fırsatlar barındırıyor. Anadolu'da orta ölçekli üretim yapan KOBİ'lerin Afrika'da rahatlıkla yatırım yapacakları alanlar var" - "Senegal’i tek başına düşünmüyoruz. Senegal'in bölgede bir etki alanı, etkilediği ülkeler var. Aşamalı bir yatırım planı hazırladı. İlk etapta bir inşaat demiri tesisi kuracağız" - "Senegal'de kuracağımız tesisin ihtiyacı olan kütük ham maddesini Türkiye'den yollayacağız. Bu yatırım hem Türkiye'de üretilecek yarı mamullerin başka ülkeye ihracatını sağlayacak hem de Senegal'de ithalatı ikame edecek bir yatırım olacak"

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Afrika'nın Türk iş adamları için büyük fırsatlar barındırdığını belirterek, "Anadolu'da orta ölçekli üretim yapan KOBİ'lerin Afrika'da rahatlıkla yatırım yapacakları alanlar var." dedi.

Tosyalı Holding, Afrika kıtasında hayata geçireceği yeni demir çelik yatırımı için Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu'nda, Senegal hükümeti ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmesinde, Senegal'in çelik ve inşaat demirinde dışa bağımlı bir ülke olduğunu belirterek, Senegal'e yatırım için devlet yetkililerinden davet aldıklarını söyledi.

Çelik imalatındaki performanslarının Senegalli yetkililerin dikkatini çektiğini belirten Tosyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında gittiği Senegal'de hükümet yetkilileri ile görüşmeye başladıklarını, görüşmelerin meyvesi olarak Senegal hükümeti ile iyi niyet anlaşmasını imzaladıklarını ifade etti.

Tosyalı, "Senegal’i tek başına düşünmüyoruz. Senegal'in bölgede bir etki alanı, etkilediği ülkeler var. Aşamalı bir yatırım planı hazırladı. İlk etapta bir inşaat demiri tesisi kuracağız. Senegal'de kuracağımız tesisin ihtiyacı olan kütük ham maddesini Türkiye'den yollayacağız. Bu yatırım hem Türkiye'de üretilecek yarı mamullerin başka ülkeye ihracatını sağlayacak hem de Senegal'de ithalatı ikame edecek bir yatırım olacak. Senegal'deki pazarın büyümesiyle diğer yatırımlarımızı geliştireceğiz." diye konuştu.

- "Cezayir'deki üretim, 2 yıl sonra 6 milyon tonu geçecek"

Fuat Tosyalı, Afrika'nın Türk iş adamları için büyük fırsatlar barındırdığını vurgulayarak, Anadolu'da orta ölçekli üretim yapan KOBİ'lerin Afrika'da rahatlıkla yatırım yapacakları alanlar olduğunu söyledi.

Afrika ülkelerinde Türkiye'de modası geçen ürünlerin hala kullanıldığına dikkati çeken Tosyalı, "Ev aletleri üretiminden tutun boya üretimine kadar birçok alan var. Afrikalıların ihtiyacı olan ürünleri, orada üreterek kar marjı daha yüksek ortamlar yakalanabilir. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım." dedi.

Tosyalı, Cezayir'deki yatırımlarının 3 milyar doları bulduğunu, yıllık 4 milyon tonun üzerinde üretimle 2 milyar doların üzerinde ciro yaptıklarını kaydetti.

Cezayir'deki üretimlerinin 2 yıl sonra 6 milyon tonu geçeceğini bildiren Tosyalı, yatırımlarıyla dünyanın sayılı çelik üreticilerinden biri olmayı hedeflediklerini anlattı.

Senegal'deki yatırımın da ülke içinde yapılacak en büyük yatırımlardan biri olacağını dile getiren Tosyalı, şunları kaydetti:

"Türk yatırımcısı, gittiği ülkelerde sosyal hayata büyük katkıda bulunuyor. O yüzden daha çok kabul görüyor. Başka ülkelerden gelenlerin çok katkıda bulunmadığını Afrikalılardan duyuyoruz. Türk iş adamları toplumsal kalkınmayı da destekliyor. Türk iş adamları kimseyi beklemeden gitsinler, Afrika'da iş yapsınlar. Bir ayağımızın dışarıda olması lazım. Böylelikle hem üretimimizi başka ülkelere yayarız hem de oradaki kazançlarımızla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunuruz. Bizi davet eden başka ülkelerde var. Motivasyonumuzu dağıtmadan yatırım tekliflerini değerlendireceğiz."

- İnşaat demiri ve filmaşin üretilecek

Türk demir çelik sektörünün yurt dışındaki en büyük yatırımları arasında yer alması planlanan proje için ilk çalışmanın bu yılın sonuna kadar başlaması bekleniyor.

Proje ile Senegal'e yapılacak yatırımın ilk fazında kütükten inşaat demiri ve filmaşin üretilecek. Yatırımın ilk fazında bir milyon ton kapasite ile üretim hedefleniyor.

Projenin ilerleyen fazlarında ise yine Senegal’den temin edilecek cevher ile ülkenin cevherden üretim yapan ilk çelikhanesi devreye alınacak. Böylece söz konusu tesis, cevheri son ürüne kadar işleyebilecek, tam entegre bir demir çelik kompleksi haline gelecek.

İlk aşamada Senegal'in bütün filmaşin ve inşaat demiri ihtiyacını karşılayacak olan tesis, ilerleyen fazlarda devreye alınacak diğer ünitelerle bölge ülkelerinin de farklı ürün gruplarındaki çelik gereksinimlerine cevap verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Senegal Tosyalı Holding

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