İSTANBUL (AA) - Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, Amerikan firmalarının izini görebiliyorsunuz. Dünyada hangi sektöre bakarsanız bakın, ABD'li şirketleri görebiliyorsunuz. Bizler neden Türk firmaları olarak ABD'li firmalar gibi her yerde ticaret ve imalat yapabilecek firmalar olmuyoruz? Amacımız bu." dedi.

Afrika’da Yatırım ve İhracat Zirvesi, Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra birçok yerli ve yabancı iş adamlarının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, TABA-AmCham'ın 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın emriyle Türk-Amerikan ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Dernek olarak 33 yıldır ABD'den Türkiye'ye yatırım için gelmiş firmalara hizmet verdiklerini belirten Akat, Türk firmalarının ABD'ye yatırım yapabilmesi üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Akat, "Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, Amerikan firmalarının izini görebiliyorsunuz. Dünyada hangi sektöre bakarsanız bakın, ABD'li şirketleri görebiliyorsunuz. Bizler neden Türk firmaları olarak ABD'li firmalar gibi her yerde ticaret ve imalat yapabilecek firmalar olmuyoruz? Amacımız bu." diye konuştu.