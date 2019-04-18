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Afrika'da Yatırım ve İhracat Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat: - "Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, Amerikan firmalarının izini görebiliyorsunuz. Dünyada hangi sektöre bakarsanız bakın, ABD'li şirketleri görebiliyorsunuz. Bizler neden Türk firmaları olarak ABD'li firmalar gibi her yerde ticaret ve imalat yapabilecek firmalar olmuyoruz? Amacımız bu" - "Bugün Afrika'nın birçok ülkesinde Amerikan Ticaret Odası'nın temsilcileri var. Bu derneklerle iletişim halindeyiz. Bunun gibi Afrika'da Türkiye'yi temsil eden dernekler de olmalı"

İSTANBUL (AA) - Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, Amerikan firmalarının izini görebiliyorsunuz. Dünyada hangi sektöre bakarsanız bakın, ABD'li şirketleri görebiliyorsunuz. Bizler neden Türk firmaları olarak ABD'li firmalar gibi her yerde ticaret ve imalat yapabilecek firmalar olmuyoruz? Amacımız bu." dedi.

Afrika’da Yatırım ve İhracat Zirvesi, Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra birçok yerli ve yabancı iş adamlarının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, TABA-AmCham'ın 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın emriyle Türk-Amerikan ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Dernek olarak 33 yıldır ABD'den Türkiye'ye yatırım için gelmiş firmalara hizmet verdiklerini belirten Akat, Türk firmalarının ABD'ye yatırım yapabilmesi üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Akat, "Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, Amerikan firmalarının izini görebiliyorsunuz. Dünyada hangi sektöre bakarsanız bakın, ABD'li şirketleri görebiliyorsunuz. Bizler neden Türk firmaları olarak ABD'li firmalar gibi her yerde ticaret ve imalat yapabilecek firmalar olmuyoruz? Amacımız bu." diye konuştu.

- "Türkiye'deki imalatçılarımız kendi kapasitelerinin 7 katı ihracat yapabilir"

TABA-AmCham'ın aynı zamanda Amerikan Ticaret Odası'nın Türkiye temsilcisi olduğunu ve Amerikan Ticaret Odası'nın dünyanın 117 farklı ülkesinde temsilcisi bulunduğunu aktaran Akat, şunları kaydetti:

"Bugün Afrika'nın birçok ülkesinde bizim gibi Amerikan Ticaret Odası'nın temsilcileri var. Bu derneklerle iletişim halindeyiz. Bunun gibi Afrika'da Türkiye'yi temsil eden dernekler de olmalı. Apple gibi start-uplar ABD'den çıkıyor, dünyaya açılıyor. Bütün dünya ülkelerinde bunun gibi Türk firmalarının olması gerekiyor. Oralarda yatırım yapıp büyümelerini istiyoruz. Bu büyüme, ülkenin marka değerini, ihracatını ve ülkenin vizyonunu artırıyor. Bugün biz buna hazırız. Türkiye olarak imalatta güçlüyüz, uluslararası vizyonumuz var. Dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyoruz ama ihracatımız yeterli değil. Türkiye'deki imalatçılarımız kendi kapasitelerinin 7 katı ihracat yapabilir. Zorlukları fırsata çevirerek ticareti geliştirmeliyiz."

Zirvede, açılış konuşmalarının ardından Etiyopya, Güney Afrika, Gana, Sudan ve Uganda'dan ülke temsilcileri, ülkelerindeki yatırım ve ihracat fırsatlarına ilişkin sunum yaptı.

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Afrika’da Yatırım ve İhracat Zirvesi Ali Osman Akat Türk-Amerikan İş Adamları Derneği

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