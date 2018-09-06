Afrikalı bakan ve yardımcılarından İzmirli yatırımcılara davet

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'e Afrika ülkelerinden gelen bazı bakan ve bakan yardımcıları, 'Afrika iş ve yatırım olanakları' konulu toplantıda, İzmirli iş insanlarına ülkelerine yatırım yapmaları konusunda çağrı yaptı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nca (EBSO) İzmirli sanayicilere yeni iş birliği fırsatları oluşturulması, üretim ve ihracatların artırılması amacıyla 'Afrika iş ve yatırım olanakları' konulu toplantı düzenlendi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Gambia, Gana, Nijerya ile Sudan uyruklu bakan ve bakan yardımcıları, İzmirli sanayicilere iş birliği imkanları konusunda bilgi verdi. Afrika ziyaretleri sırasında verimlilik ve kalitenin öne çıktığını anlatan Tamer Taşkın, Türk mallarının Afrika kıtasında uygun fiyat imajına sahip olduğunu dile getirdi. İzmirli iş insanları olarak ihracat için yeni pazarlar oluşturduklarını belirten Taşkın, "Afrika, hepsi ayrı potansiyelleri bulunan liman şehirlerine sahip. Bugün Türkiye’deki üniversitelerimizde binlerce Afrikalı genç var. Türkiye’yi ve Afrika’yı öğrenmişler. Bu gençlerden bir takım kurmak gerekiyor. Böylelikle hem kültür hem de lisan avantajı kullanılmış olacak. O talebeleri alın yetiştirin ve faydalanın" dedi.

Afrika'nın en uzak şehrine 10 saatte gidilebildiğini ve bunun büyük avantaj olduğunu kaydeden Tamer Taşkın, "Afrika kıtasının toplam dış ticaretimiz içindeki payı yüzde 5. Yolun daha başında bile değiliz. Hazırlık safhasındayız. DEİK’te Afrika için kurduğumuz iş konseyiyle, Afrika’nın da emrindeyiz. Yatırımcılara ve iş adamlarına gereken yardımları ve doğru insanları bulmamıza yardımcı oluyoruz. Ülkeyi tanıyıp, doğru partnerler bulacağız" diye konuştu.

'TÜM YATIRIMCILARIN REKABETİNE AÇIĞIZ'

Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına konuşan Sanayi Bakanı Mr. Marcel L. Leu, son birkaç yılda ekonomilerini çeşitlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, sanayi politikası büyük organize sanayi bölgeleri kurmayı hedeflediklerini dile getirdi. Türk özel sektörünün desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Leu, şöyle konuştu:

"Tarım alanında mısır, pirinç ve patates gibi birçok üründe katma değer elde etmeyi arzu ediyoruz. Sermayeye erişim sorunumuz var. Hükümet olarak yatırımları teşvik ediyoruz. Ülkemize sermaye getiren herkes için avantajlar var. Gümrük vergisi ödemeden tesis kurabilmeleri mümkün. Herkes kanunen koruma altında enerji yatırımı yapabilir. Elektrik enerjisi dışında sigorta sistemini serbestleştirdik. Ülkemizdeki siyasi durum iyileşti. Sorun olduğu anda sermaye kaçar. Madencilik sektöründe bile tüm yatırımcıların rekabetine açığız."

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tarımı geliştirmek için traktör ve aksesuar satın almaları gerektiğini kaydeden Mr. Marcel L. Leu, güvenlik ve savunma ile ilgili birçok malzemenin Türkiye'de bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye'de traktör üretildiğini öğrendik. Sanayi Odası ile yapılan görüşmede ikili işbirliği talebimizi ilettik. Paylaşımlarımızı yoğunlaştırarak ticaret ilişkilerini araştıracağız. Bizdeki fırsatlar hakkında bilgi verdik" dedi.

'İHRAÇ ETMİYOR İTHAL EDİYORUZ'

Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı James Janka Duka, 7 yıl önce kurulan ülkelerinin dünyadaki en genç ülkelerden olduğunu belirterek, bağımsız ulus olarak kendilerini geliştirmek istediklerine dikkat çekti. Güney Sudan'da kalkınmanın başlaması için çalıştıklarını kaydeden Duka, "Ekonomimiz henüz emekleme aşamasında. 44 yıl boyunca alt yapımız yoktu. Yokluktan bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Çin'e petrol ihraç ediyoruz. Tarım alanı ekonomimizin bel kemiğini teşkil ediyor. Pirinç, baklagiller ve bol meyve yetiştiriyoruz. Hayvancılıkta kaynaklarımızı geliştirme aşamasındayız. Ticaret dengesine bakıldığında ihraç etmiyor, ithal ediyoruz. Tahmini olarak 12 milyon baş sığır var. 12 milyon nüfusa sahip ülkemizde çocuk dahil herkesin bir ineği var. 14 milyon keçi, 14 milyon baş koyun var. Hayvan sayısı bakımından dünyada altıncı sıradayız ancak ihracat yapmıyoruz" diye konuştu.

Duka, finansman sorunları olduğunu ve İzmir'den ülkelerine yatırımcı beklediklerini kaydetti.

'GAMBİYA KALİTELİ OTELLERİYLE TURİZM MERKEZİ'

Toplantıda konuşan Gambiya Ticaret Bölgesel Entegrasyon ve Çalışma Abdouile T.B. Jarra, Gambiya'nın da çok küçük ülke olduğuna dikkat çekerek, düzensiz göç veren ülke olduklarını belirtti. Pek çok Afrika ülkesinde olduğu gibi makineleşmede sorunları bulunduğunu anlatan Jarra, küçük ölçekli tarım işletmelerine sahip olduklarını belirtti. Gambiyalı iş insanlarının ürünlerin paketlenmesi ve katma değer üretimi konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Jarra, "Gambiya güneş, plaj, kumsal ve kaliteli otelleri ile bir turizm merkezi. Bizler tarımla turizm arasında bir bağ kurmak istiyoruz. Gambiya'nın moda sektöründe de ciddi potansiyeli var. Çok canlı bir hizmet sektörümüz var. İmalat sanayimiz ise çok alt seviyelerde. Teknoloji ve beceri transferi konusunda İzmir Ticaret Odası ile görüştüm. Toplantımızda teknik danışmanlık ve mesleki eğitim gerektiği üzerinde durduk" dedi.

'GANA'DA KOLLARIMIZI AÇTIK SİZLERİ BEKLİYORUZ'

Türkiye'nin AB üyeliği için uzun süredir beklediğini ancak gelişme elde edemediğini kaydeden Gana Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Carlos Kingley Ahenkorah, "Türkiye'nin alternatifinin Afrika olduğunu görüyoruz. Biz Gana'da kollarımızı açtık sizleri bekliyoruz. Uzun yıllardır sizlere sevgi besliyoruz. Gana'da ilk elçilik açan Asya ülkelerinden biri Türkiye. Ticaret hacmimizi arttırabiliriz. İkili ve üçlü ilişkilerden faydalanabilirsiniz. Dünya Bankası'na göre en hızlı büyüyen 10 ülkeden biriyiz. Gana yatırımcıları kabul etmeye hazır" diye konuştu.

Gana hükümeti olarak dışarı göçü kontrol altında tutmak, ihraç malları üretmek ve ekonomik kaynak potansiyelini güçlendirmek istediklerini söyleyen Carlos Kingley Ahenkorah, İzmirli yatırımcılara çağrı yaparak, şunları kaydetti:

"Bir bölge bir fabrika programına katılıp yatırım yapın. Kar elde edebilirsiniz. Bizim kil yataklarımız var. Uygun fiyatlı hammadde elde edebilirsiniz. Büyük boksit yataklarımız var. Dünyada kullanılan kakaonun yüzde 60'ı iki ülke tarafından üretiliyor. Bunlardan biri Gana. Ama gerçek para, üretim zincirinin sonunda. Sadece hammadde üretmek bir işe yaramıyor. Gelin hammaddelerimize değer ekleyin. Başkentte ve önemli şehirlerde yatırımcılara destek sağlıyoruz. Organize sanayi bölgelerinde arazi satın alıp üretim yapabilirsiniz."

NİJERYA PAZARI HAZIR

Nijerya Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanlığı Müsteşarı Mr. D. H. Mohammed ise Afrika'da bulunan 53 ülkede yatırım potansiyeli bulunduğunu belirterek, "İklim şartlarımız elverişli. Büyük pazarımız var, doğal afet yaşamıyoruz. Sahra altı Afrika'nın demir yolları var, havalimanları var. Ticaretinin çeşitlenmesi gerekiyor. Küresel dünyayı kucaklayamıyoruz. Afrika'nın büyümesine paralel olarak pek çok beklentimiz var tüm dünyadan. Afrika'ya yatırım yaparsanız market sizi bekliyor" dedi.

Nijerya'da 186 milyon kişinin yaşadığını dile getiren Mohammed, "Nijerya'da ne üretirseniz üretin, pazarı hazır. Sezonumuz kuru ve yağışlı geçiyor. Bu iki hava da çok davetkar. Çok candan insanlarız. Hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.