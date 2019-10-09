FİNANS

Afrika'ya yatırımda başı Çin çekiyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 10:49 | Son Güncelleme

EY'nin raporuna göre, Afrika kıtasına en fazla doğrudan yatırım yapan yabancı ülke Çin - Afrika'da en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ülke ise Mısır

İSTANBUL (AA) - Afrika’ya son 4 yılda 72,2 milyar dolarlık yatırımda bulunan Çin, kıtaya en fazla doğrudan yatırım yapan yabancı ülke oldu.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young'un (EY) hazırladığı rapora göre, Afrika kıtasına 2014-2018 döneminde en fazla doğrudan yatırım yapan ülke 72,2 milyar dolarla Çin oldu.

Çin’i, frankofon (Fransızca konuşan) ülkelere yaptığı 34,1 milyar dolarlık yatırımla Fransa izlerken, ABD 30,8 milyar dolarla 3., Birleşik Arap Emirlikleri 25,2 milyar dolarla 4. sırada yer aldı.

En fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında dikkati çekenler ise 10,1 milyar dolarla Güney Afrika ve 5,4 milyar dolarla İspanya oldu.

Çin’in en fazla yatırım yaptığı sektörlerin başında perakende-satış, altyapı, finans, telekomünikasyon, turizm, medya ve teknoloji yer aldı.

- En fazla yatırım alan ülke Mısır

Raporda, 2018 yılında kıtada en fazla doğrudan yatırım çeken ülkenin 44,8 milyar dolarla Mısır olduğu bilgisine yer verilirken, bu ülkeyi 41,7 milyar dolarla Güney Afrika, 30 milyar dolarla Fas’ın izlediği belirtildi. Bu ülkeleri sırasıyla Nijerya, Kenya ve Etiyopya takip etti.

Bölgesel olarak Kuzey Afrika’dan sonra en çok yatırımın aktığı bölgeler ise Güney Afrika, Doğu Afrika ve Batı Afrika.

Kıtada son dönemde teknoloji yatırımlarının arttığına vurgu yapılan raporda, Afrika’da şimdiye kadar 600 teknoloji merkezi kurulduğu, Güney Afrika, Nijerya ve Mısır’ın en fazla teknoloji şirketini misafir eden ülke olduğu bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Çin

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