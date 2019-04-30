Afrin'de ticaret Türkiye'nin iş birliğiyle canlanacak

SALİM TAŞ - Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasır Hüsso, terörden arındırılan Afrin'de ticareti canlandırmak istediklerini belirterek, "Odamıza kayıtlı 216 üye bulunuyor. Bölgenin kalkınmasını istiyoruz ve bu noktada en iyi iş birliği yine Türkiye ile yapılacak." dedi.

Hüsso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de iş savaş başladığında halkın, Türkiye sınırına yakın olması ve insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması nedeniyle Afrin ve çevresine göç ettiğini söyledi.

Bu göç dalgasında çok sayıda sanayici ve tüccarın da Afrin'e gelmesiyle bölgenin ticari anlamda yeniden şekillendiğini ancak terör nedeniyle burada yaşamın durma noktasına geldiğini anlatan Hüsso, şöyle devam:

"Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de yeni bir döneme girildi. Afrin'deki iş insanlarını tek çatı altında toplamak, bölge ticaretinin canlanmasını sağlamak ve ticari ilişkileri geliştirmek için biz de Afrin Ticaret ve Sanayi Odasını kurduk. Odamıza kayıtlı 216 üye bulunuyor. Bölgenin kalkınmasını istiyoruz ve bu noktada en iyi iş birliği yine Türkiye ile yapılacak."