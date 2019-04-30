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Afrinli iş insanları Hatay'da

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile Afrin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, bölgeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü

Hatay Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Afrin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, bölgeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü.

Vali Yardımcısı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Tolga Polat, İskenderun ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgenin terörden arındırıldığını söyledi.

Ticari faaliyetlerin komşularla yapılması gerektiğini vurgulayan Polat, "Tüm kamu görevlilerinin danışmanlığında bölgede huzur sağlanmış durumdadır. Bizim oradaki temel hedefimiz hayatı olağan akışına dönüştürmektir. Ticaret de hayatın vazgeçilmez parçasıdır. Bu vesileyle Zeytin Dalı Bölgesi'nde ticari hayatın can alabilmesi adına öncelikle mart ayı başında mahalli meclisin girişimleriyle ticaret odası oluşturuldu." diye konuştu.

İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter de bölgede yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasır Hüsso ise son bir yıl içerisinde bölgede ciddi ve önemli adımların atıldığını söyledi.

Afrin bölgesinde yaklaşık 15 milyon zeytin ağacının bulunduğunu ve bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 200 civarında zeytin fabrikasının olduğunu vurgulayan Hüsso, şöyle konuştu:

"Afrin bölgesine insanlar gelmeye devam ediyor. Bölgede yeni sektörler oluşmaya başladı. Odayı kurarken ticaretten ziyade bölgede üretime dayalı bir sektör oluşturma çabası içerisindeyiz. Mısır ve pamuk ürünleri üreterek ihracat payımızı artırmayı hedefliyoruz. Gelecek dönem inşallah Afrin ihracat konusunda bölgenin göz bebeği olacak. Bu anlamda gerçekten heyecanlıyız. Türkiye'nin desteğiyle, valilerimiz ve kurum müdürlerimiz bize destek veriyor. Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yeni bir dönem başladı. Ticaret daha fazla canlanmaya başladı."

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Hatay İskenderun iş adamları

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