Afrinli iş insanları Hatay'da

Hatay Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Afrin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, bölgeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü.

Vali Yardımcısı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Tolga Polat, İskenderun ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgenin terörden arındırıldığını söyledi.

Ticari faaliyetlerin komşularla yapılması gerektiğini vurgulayan Polat, "Tüm kamu görevlilerinin danışmanlığında bölgede huzur sağlanmış durumdadır. Bizim oradaki temel hedefimiz hayatı olağan akışına dönüştürmektir. Ticaret de hayatın vazgeçilmez parçasıdır. Bu vesileyle Zeytin Dalı Bölgesi'nde ticari hayatın can alabilmesi adına öncelikle mart ayı başında mahalli meclisin girişimleriyle ticaret odası oluşturuldu." diye konuştu.

İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter de bölgede yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasır Hüsso ise son bir yıl içerisinde bölgede ciddi ve önemli adımların atıldığını söyledi.