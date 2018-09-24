Ahmet DAĞLI / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 2018 Afyonfest Turizm Zirvesi yapıldı. Zirvenin amacının ise Afyon'nun sahip olduğu termal kaynaklarıyla sağlık turizminin gelişmesini sağlamak olduğu belirtildi. Sandıklı Belediyesi ve Termal Park Otel işbirliğinde 2018 Afyonfest Turizm Zirvesi düzenlendi. Geçen cumartesi başlayan zirvenin ilk ve ikinci günü katılımcılar Afyonkarahisar Kocatepe Şehitliği, Atatürk Evi, Frig Vadisi, mağaralar ve Akdağ gibi turistik ve tarihi yerleri gezerek incelemede bulunurken, otel bahçesinde termal çamurda halat çekme ve futbol gibi çeşitli oyunlar da oynadı. Zirvenin bugün yapılan kapanışına Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, eski milletvekillerinden Hatice Dudu Özkal, otel temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Zirve programında turizm ve sağlık konularında uzmanlar tarafından bilgiler verildi. Sonrasında hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar salonda oluşturulan panoya termal çamurla el işaretlerini ve imzalarını attı. "GENÇLERİN DİKKATİNİ TERMALE ÇEKMEK İSTİYORUZ" Organizasyon Yürütme Kurulu Başkanı Taha Yasin Eskici, "Afyonfest Turizm Zirvesi geçen yıl gerçekleştirilen 'Termal ve Çamur Festivali'nin ikincisi olarak ortaya çıktı. Zirvenin amacı Afyonkarahisar'da bir farkındalık kazandırmak. Dünkü yaptığımız etkinliklerde çamurda kaydırak, çamurda futbol ve halat çekme yarışı yaptık. Amacımız termalin perspektifini ve katılımcı sayısını artırmak ve gençlerin de dikkatini termale çekmek. Bugün yaptığımız protokol programında ise Afyon termali nasıl geliştiririz, nasıl düzenleriz, nasıl bir Dubai gibi pozisyona getirebiliriz amacıyla toplandık. Programımız güzel geçti. Verimli geçti. Zirvenin ana teması termal ve sağlıktı. Buraya bizimle beraber gelen Sadi Kayıran gibi sektörün önemli hocaları hem acentelere hem de otellere engin bilgilerini aktardı. Ne yapmaları gerektiğini, yeni teknolojilerin neler olduğunu, Ar-Ge çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği, otel yönetimlerinin nasıl koordine edileceği, termal otellerin nasıl koordine edileceği bu zirvede anlatıldı. Hem otellerimiz, hem yönetimlerimiz için güzel bir imkan oldu" dedi. Uzm. Dr. Sadi Kayıran da "Çok güzel bir program olmakla birlikte alanında uzman ve profesör olan arkadaşlarımızla bütün bilgilerimizi paylaşmaktayız. Sağlık turizmi çok önemli, çok değerli. Ülkemizde de yeni yeni emekleme safhasında ve gelecekte umut vadeden çalışma olacak. Fizik tedavi hekimi olarak benim gözlemlediğim özelikle engelli rehabilitasyonunda ve ameliyat sonrası operasyonlarda yapılacak kaplıca tedavisi çok değerli olacak. "800 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK POTANSİYELE SAHİBİZ" Ülkemizde yaklaşık 800 bine yakın kişiye hizmet verecek potansiyele sahibiz. Özelikle bu Frig bölgesi çok değerli, çok kıymetli. 5 yıldızlı otel sayılarımız her geçen gün artmakta. Bunlar çok güzel, verimli çalışmalar ama buralarda sağlık turizmiyle alakalı yapılanlar yeterli değil. Bunları artırmak açısından bu zirvede bunlarla ilgili gerek neler yapılabilir, gerek 5 yıllık kalkınma planımızda neler olabilir bunlara yakın görüşmelerimiz oldu. Bunları hep birlikte değerlendirmiş olduk. En önemlisi farkındalığı artırmış olduk. İnsanların neler yapması gerektiği konusunda bir bilgi söz konusu oldu. Gerek protokoldeki arkadaşlar gerekse sağlık camiasından destek olan, çok değerli bilgilerini paylaşan hekim arkadaşlar çok güzel bilgiler paylaştı. Bu bilgilerin önümüzdeki süreç içerinde bu tarz festival ve aktivasyonlarla sağlık turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünmekteyim" diye konuştu.

