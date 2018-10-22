Afyonkarahisar ile Çin arasındaki ticaret anlaşması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangxi eyaleti ile yapılan ekonomik iş birliği anlaşması, ihracatımıza katkı sağlayacak bir sonuçtur." dedi.

ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu anımsatarak, buna katkı sağlamak için her ilin çalışma yapması gerektiğini söyledi.

ATSO'nun 2023'te 1 milyar dolar ihracat yapma hedefiyle çalıştığını ifade eden Serteser, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangxi eyaleti ile yapılan ekonomik iş birliği anlaşması, ihracatımıza katkı sağlayacak bir sonuçtur. İlimiz kiraz üretiminde önemli bir merkez. Fakat kendi şirketlerimiz bu kirazı ihraç etmiyor. İhracat yapılması ülkemiz için önemlidir ama ürettiğimiz kirazı bizim ihraç etmemiz de bu denli önemli. Çin'e ilk ihracat şehrimizin bir firmasından geçen yıl gerçekleşti. Bu yıl içinde Çin'den üç farklı yer ile çok miktarda kiraz siparişi verildi. Firmalarımızın ihracat yapması ilimizin ihracat rakamlarına yansıyacak ve bir milyar dolarlık ihracat rakamına biraz daha yaklaşmış olacağız." diye konuştu.