Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 28,50 lira, en yüksek 36 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana eti HTS28,50 36,00Kemiksiz et HTS 50,00 50,00 Karkas et HTS 25,50 31,50Kırıntı et HTS 20,00 20,00 Sucuk HTS 31,25 36,00 BuğdayHTS0,94 1,08ArpaHTS 0,95 1,11
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