AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana eti HTS24,0030,00Sığır eti HTS 23,50 23,50 İnek eti HTS 22,0024,50Karkas etHTS 19,00 30,00 Kırık buğday HTS 0,79 0,79 ArpaHTS 0,960,96
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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