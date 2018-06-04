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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

Dana etinin kilogramı 24-30 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

En yüksek (TL)Dana eti HTS24,0030,00Sığır eti HTS 23,50 23,50 İnek eti HTS 22,0024,50Karkas etHTS 19,00 30,00 Kırık buğday HTS 0,79 0,79 ArpaHTS 0,960,96
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası dana eti

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