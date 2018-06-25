AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana eti HTS26,0038,00Kemiksiz et HTS 39,99 40,00 Karkas et HTS 25,0030,50Kuzu etiHTS 40,00 40,00 Sucuk HTS 31,25 36,00 ArpaHTS 0,930,93
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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