Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

En yüksek (TL)Dana eti HTS32,0035,00Sığır eti HTS 33,75 33,75 Kemiksiz et HTS 33,3337,00Karkas et HTS 25,65 30,90 Kırıntı et HTS 25,74 25,74 Kuzu eti HTS 40,00 41,50 Sucuk HTS 38,00 38,00 ArpaHTS 0,760,94

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili