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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

Dana karkas kesimin kilogramı 16,24 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana karkas kesimin kilogramı 16,24 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

En yüksek (TL)Dana karkas kesim HTS16,2416,24Beyaz haşhaşHMS 10,50 10,50 Mavi haşhaş HMS 6,506,50SusamHTS 8,94 8,94
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası dana eti

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