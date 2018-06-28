Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana karkas kesimin kilogramı 16,24 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana karkas kesim HTS16,2416,24Beyaz haşhaşHMS 10,50 10,50 Mavi haşhaş HMS 6,506,50SusamHTS 8,94 8,94
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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