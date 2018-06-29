Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 27,70 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Karkas et HTS27,7027,70Kırıntı etHTS 20,00 20,00 Sucuk HTS 25,0730,04Pastırma HTS 66,82 66,82 Salam HTS 11,97 33,60 Sosis HTS 11,09 26,95 KavurmaHTS 54,65 54,65
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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