Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 31 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana etiHTS 31,00 31,00 Kemiksiz et HTS 36,0037,00SucukHTS 37,00 37,00 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Genç çiftçilere 2018 desteğinde geri sayım
Boğazın 2. gerdanlığı"ndan 8,4 milyar liralık gelir
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum