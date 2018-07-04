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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

Dana etinin kilogram fiyatı 27-32,50 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 27, en yüksek 32,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

En yüksek (TL)Dana etiHTS 27,00 32,50 Kemiksiz et HTS 36,0068,50Kuzu eti HTS 40,00 43,00 Arpa kırması HTS 1,17 1,17 Buğday unu HTS 1,36 1,50 KepekHTS 0,80 0,86 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası dana eti

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