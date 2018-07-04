Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 27, en yüksek 32,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana etiHTS 27,00 32,50 Kemiksiz et HTS 36,0068,50Kuzu eti HTS 40,00 43,00 Arpa kırması HTS 1,17 1,17 Buğday unu HTS 1,36 1,50 KepekHTS 0,80 0,86 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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