AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana etiHTS 27,50 30,00 Sığır eti HTS 22,5025,00Düve eti HTS 27,95 27,95 Kuzu eti HTS 43,02 43,02 Kırık buğday HTS 0,88 0,88 ArpaHTS 0,650,92HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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