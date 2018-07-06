Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 30,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana etiHTS 25,50 30,50 İnek eti HTS 21,0021,00Buğday HTS 0,911,15ArpaHTS 0,76 0,93Buğday unu HTS 1,28 1,48Kepek HTS 0,601,00HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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