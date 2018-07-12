Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 26- 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana etiHTS 26,00 30,00 Sığır eti HTS 22,50 24,00 Karkas et HTS 20,00 28,50 Sucuk HTS 22,72 22,72 Salam HTS 13,89 13,89 Sosis HTS 11,28 11,28 Kavurma HTS 42,0042,00Buğday HTS 0,900,94Arpa HTS 0,761,00MısırHTS 0,991,26HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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