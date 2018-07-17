Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana etiHTS 30,00 30,00 Kemiksiz et HTS 30,00 47,50 Karkas et HTS 28,02 28,02 Kırıntı et HTS 19,00 19,00 Döner eti HTS 21,00 25,00 BuğdayHTS 0,901,10HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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