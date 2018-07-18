Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana karkas kesim HMS 27,50 30,00 Düve karkas kesimHMS 28,00 28,00 BuğdayHMS 0,83 0,89 ArpaHMS 0,81 0,85 Beyaz haşhaşHMS 9,50 9,50 SoyaHTS 1,902,25HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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