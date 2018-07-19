Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana eti HTS 26,50 30,00 Karkas etHTS 21,30 25,50 BuğdayHMS 0,82 1,02 ArpaHMS 0,70 0,94 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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