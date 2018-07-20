Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Sığır eti HTS 24,50 24,50 SucukHTS 35,00 35,00 BuğdayHTS 0,891,02Arpa HTS 0,88 0,92 Buğday unu HTS 1,36 1,60 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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