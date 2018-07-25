AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 34 lira, en yüksek 36 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Dana eti
HTS
34,00
36,00
Sığır eti
HTS
33,75
33,75
Karkas et
HTS
25,00
29,50
Buğday
HTS
0,93
1,07
Arpa
HTS
0,86
0,92
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