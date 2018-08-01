AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Dana eti
HTS
28,00
28,00
Buğday
HMS
0,88
0,95
Arpa
HMS
0,79
0,92
Mısır
HTS
1,05
1,09
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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