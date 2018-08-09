Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26 lira, en yüksek 30,50 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Dana eti
HTS
26,00
30,50
Karkas et
HTS
25,25
25,75
Buğday
HMS
0,88
0,99
Arpa
HMS
0,85
0,89
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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