Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (lira)
En yüksek (lira)
Dana eti
HTS
29,00
30,00
Sığır eti
HTS
24,00
24,00
Buğday
HTS
0,94
0,99
Arpa
HMS
0,83
0,89
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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