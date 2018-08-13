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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

Dana etinin kilogramı 28,50-29,50 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 28,50 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

En yüksek (TL)Dana eti HTS 28,50 29,50 Kemiksiz et HTS 36,00 36,00 SucukHTS 29,0033,00 BuğdayHMS 0,900,90 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası dana eti

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