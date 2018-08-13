Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 28,50 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana eti HTS 28,50 29,50 Kemiksiz et HTS 36,00 36,00 SucukHTS 29,0033,00 BuğdayHMS 0,900,90 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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