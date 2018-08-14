Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 27,29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Sucuk HTS 27,29 27,29 Salam HTS 13,96 13,96 SosisHTS 12,2212,22 BuğdayHMS 0,811,00 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Çinli firma kuru üzümü ABD yerine Türkiye'den alacak
THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!
Borsa güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum