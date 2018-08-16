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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

Dana etinin kilogramı 28 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

En yüksek (TL)Dana etiHTS 28,0028,00Kemiksiz et HTS 36,0048,00 Karkas etHTS 25,75 29,00 SucukHTS 36,0036,00BuğdayHMS 0,851,02Arpa HMS 0,85 0,90 MısırHTS 0,980,98 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası dana eti

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