Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana etiHTS 28,0028,00Kemiksiz et HTS 36,0048,00 Karkas etHTS 25,75 29,00 SucukHTS 36,0036,00BuğdayHMS 0,851,02Arpa HMS 0,85 0,90 MısırHTS 0,980,98 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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