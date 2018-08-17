Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 33,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana etiHTS 25,5033,50Sığır eti HTS 23,5023,50 Kemiksiz et HTS 36,00 73,00 Karkas etHTS 30,0030,00SucukHTS 32,7550,60Pastırma HTS 52,00 115,00KavurmaHTS 50,00 69,00 BuğdayHMS 0,900,90 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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