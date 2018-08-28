AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,99 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Kemiksiz etHTS 31,9940,00Karkas et HTS 21,8530,00Kuzu eti HTS 37,05 37,05BuğdayHMS 0,890,95ArpaHMS 0,80 0,90ÇavdarHMS 0,800,80 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum
Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum