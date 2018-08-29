AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,00 lira, en yüksek 25,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)
En yüksek (TL)Karkas etHTS 25,0025,20Kırıntı et HTS 18,0019,00Piliç döner eti HTS 12,00 12,00BuğdayHMS 0,841,00ArpaHMS 0,850,88YemHTS 1,031,56 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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