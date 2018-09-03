AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 9,26 lira, en yüksek 50,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek SucukHTS 9,2650,60Pastırma HTS 52,0098,44Salam HTS 16,4616,46BuğdayHMS 0,901,20HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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